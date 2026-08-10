Medicamentos, seguridad y terremoto: los temas que marcan la agenda en De Lunes a Lunes
Desabastecimiento de medicamentos en Ecuador, la nueva estrategia contra el narcotráfico en Colombia y las afectaciones del terremoto registrado este lunes marcan la agenda de De lunes a lunes.
Andrea Bernal en De Lunes a Lunes de este 10 de agosto
Teleamazonas.
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Actualizada:
10 ago 2026 - 21:06
Esta noche en De lunes a lunes analizamos por qué el Estado ecuatoriano aún no logra garantizar el abastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos y cómo fármacos que deberían llegar a los pacientes terminan en el mercado clandestino.
También ponemos la mirada en Colombia y la política de mano dura anunciada por su nuevo gobierno contra el narcotráfico. ¿Qué impacto podría tener para la seguridad de Ecuador?
Además, revisamos las reacciones y afectaciones que deja el terremoto registrado este lunes en Colombia.
Salud, seguridad y los hechos que marcan la agenda regional, esta noche en De lunes a lunes
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