¿Cuándo es el gran estreno de De Lunes a Lunes con Andrea Bernal en Teleamazonas?

Andrea Bernal presentará el programa De Lunes a Lunes, por Teleamazonas.

Debate, análisis y opinión. El gran estreno del programa De Lunes a Lunes llega a Teleamazonas con su gran estreno, el lunes 17 de noviembre de 2025.

El programa presentado por la periodista Andrea Bernal se transmitirá desde las 22:30 por el 'Canal de la familia ecuatoriana' y en Teleamazonas.com

De Lunes a Lunes será un espacio de conversación profunda sobre los temas políticos, sociales y humanos más relevantes de la agenda nacional y la coyuntura internacional.

Andrea Bernal vuelve a Ecuador tras consolidar una exitosa carrera internacional de 17 años en Colombia, país donde reside.

“Este regreso es especial, es volver a mis raíces, a mi gente y a un país que siempre llevé conmigo”, dijo Bernal.

El programa De Lunes a Lunes mantendrá un estilo dinámico para el análisis coyuntural de los temas más relevantes de Ecuador y el mundo.

Esta producción nacional llegará a los hogares ecuatorianos de manera semanal a través de la señal abierta y en la página web de Teleamazonas.

Bernal, a través de un video, enfatizó que en el nuevo espacio “se sientan los personajes clave de Ecuador y del mundo”. El compromiso de Teleamazonas se reafirma con su audiencia en esta nueva oferta televisiva.