La situación de Guayaquil en la agenda De Lunes a Lunes y el momento del Municipio

La situación política de Guayaquil se analizó en el programa de Lunes a Lunes. Los panelistas de la casa César Febres-Cordero, analista político, y Nathaly Pernett, abogada junto a panelistas Invitados Carlos Ferrín, experto en comunicación y Vicente Taiano, exconcejal de Guayaquil, hablaron del momento.