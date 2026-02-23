La situación de Guayaquil en la agenda De Lunes a Lunes y el momento del Municipio
César Febres-Cordero, analista político, y Nathaly Pernett, abogada, Carlos Ferrín, experto en comunicación y Vicente Taiano, exconcejal.
Los invitados en el programa de Lunes a Lunes
Teleamazonas.com
Compartir
Actualizada:
23 feb 2026 - 21:53
La situación política de Guayaquil se analizó en el programa de Lunes a Lunes. Los panelistas de la casa César Febres-Cordero, analista político, y Nathaly Pernett, abogada junto a panelistas Invitados Carlos Ferrín, experto en comunicación y Vicente Taiano, exconcejal de Guayaquil, hablaron del momento.
Compartir