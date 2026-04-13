La tensión entre Colombia y Ecuador por los aranceles se analiza en De Lunes a Lunes

La fuerte tensión entre Ecuador y Colombia aumenta tras la decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de subir al 100% los aranceles a importaciones colombianas y la dura reacción de Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien volvió a mencionar al exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas.

César Febres-Cordero, Benjamín Ortiz, José Hidalgo y Álvaro Rosero participaron como los panelistas del programa De Lunes a Lunes conducido por Andrea Bernal y transmitido por Teleamazonas.

Benjamín Ortiz, excanciller, fue claro en su análisis. "Es evidente que está cruzado el tema electoral de Colombia, pero lo que ocurre es que está aprovechando este reclamo de Ecuador y está aumentando la intensidad del conflicto, porque soltar el tema de Glass (Jorge) no es un gesto inofensivo, no es solamente un gesto de solidaridad, es provocar al Ecuador.

Y agregó algo más: "Esto quiere decir que en la medida en que el Ecuador ha ido llevando el problema a intensificarse, por, en mi opinión, no haber aprovechado las oportunidades de negociación y haberse mantenido en la línea de exigencia. Eso le está favoreciendo porque cuando hay un estado distinto al estado nacional de este presidente, que en este caso Ecuador, que ejerce una presión, eso le da cosecha electoral a Petro"

Diálogo con excanciller colombiano y candidato presidencial

"Se le dio la ciudadanía a Jorge Glas?, consultó Andrea Bernal a Luis Gilberto Murillo, Excanciller colombiano y candidato presidencial. "No, de ninguna manera. Eso estuvo en la conversación, pero en canales diplomáticos, respetando la soberanía del Ecuador y teniendo en cuenta a algunos de los, digamos, de los planteamientos que nos había hecho el Gobierno de México", precisó ante la inquietud planteada en el progrmada.

Y Murillo aclaró cual fue su función: "servimos más bien de puente, de canal para dialogar sobre esos temas de manera muy respetuosa, porque obviamente generar ese tipo de acciones hubiese, y era mi criterio, hubiesen enrarecido el diálogo y la conversación con Ecuador. Creo que pudo haber sido una medida poco oportuna", respondió al respecto.