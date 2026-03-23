El balance del toque de queda y la seguridad en Ecuador en el análisis en De Lunes a Lunes

Las primeras semanas del toque de queda y el tema de la seguridad fue materia de análisis en De Lunes a Lunes a Lunes. María Dolores Miño, especialista en Derechos Humanos, Wagner Bravo, experto en seguridad, Carlos de Tomaso, constitucionalista y docente, y Nathaly Pernett, abogada y analista político, participaron de la mesa de debate.

Wagner Bravo hizo un análisis del toque de queda vigente en cuatro provincias de Ecuador. Hay que entender que es un negocio para ellos (...) Hay unos consumidores que si no llega la droga, en el caso de la droga, están con un problema de salud pública. Hay unos productores que tienen amontonado y van embodegando, y están los que están perdiendo plata", dijo.