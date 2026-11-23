Andrea Bernal en la conducción de De Lunes a Lunes este 23 de noviembre.

Los candidatos a la Prefectura de Pichincha: Guillermo Churuchumbi (Pachakutik), Juan Zapata (Imparables), Mishelle Calvache (CREO), debaten sus propuestas para la Prefectura de Pichincha la noche de este 23 de noviembre del 2026 en De Lunes a Lunes.

Carla Cevallos, de Avanza había confirmado, pero canceló. Alexandro Tonello de Alianza Ciudadana y Giovanna Ubidia de ADN también fueron invitados y declinaron desde un inicio.

Los candidatos responderán preguntas como: ¿Qué necesita Pichincha? ¿Qué pueden hacer realmente sus autoridades? ¿Y cómo cumplirán lo que hoy prometen?