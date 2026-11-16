Andrea Bernal en la conducción de De Lunes a Lunes, este 16 de noviembre del 2026.

¿Qué soluciones plantean los candidatos a la Alcaldía de Quito frente a los problemas de la capital? ¿Cómo financiarán sus propuestas y cuáles serán las prioridades de su administración? A pocas semanas de las elecciones seccionales de 2027, las propuestas de los aspirantes a dirigir la ciudad se ponen sobre la mesa este 16 de noviembre en De Lunes a Lunes.

En medio de una campaña electoral, el encuentro busca generar un espacio de discusión que permita a los quiteños contar con mayores elementos para decidir su voto en las urnas.

En el debate participan:

Jorge Yunda , candidato de Avanza.

, candidato de Avanza. Wilson Merino , candidato de Imparables.

, candidato de Imparables. Carla Larrea, candidata de CREO.

Dos candidatos se excusaron

El actual alcalde de Quito y candidato a la reelección, Pabel Muñoz, también fue invitado al programa. Sin embargo, desde un inicio comunicó que no podría participar.

Por su parte, Harold Burbano, candidato de Acción Democrática Nacional (ADN), había confirmado su asistencia a través de su equipo de campaña. No obstante, la noche del domingo 15 de noviembre se informó que no acudiría por compromisos de agenda.

La discusión se centra en los desafíos que enfrenta Quito, las alternativas que plantean los aspirantes al sillón municipal y su capacidad para llevarlas a la práctica durante el próximo período de administración.