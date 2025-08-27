¿Cómo acallar las voces internas que nos detienen? Pilar Sordo lo cuenta en esTAmañana

Pilar Sordo emocionó a los presentadores de esTAmañana, el magazine de TeleAmazonas. En la jornada del 27 de agosto del 2025, en el set de matinal hubo emoción, intensidad y una que otra lágrima tras la charla de la psicóloga y conferencista internacional chilena.

Sordo ha recorrido la región hablando en charlas sobre salud mental, estabilidad emocional y un aspecto fundamental: ¿cómo acallar las voces internas que nos detienen y nos impiden acercanos a nuestros deseos y sueños?

La especialista contó, por ejemplo, que hace 27 años acompaña a personas en sus últimos momentos de vida. Cuando llegan a ese momento, según Sordo, la gente se cuestiona por las cosas que no hizo, por los juegos que no practicó.

Uno de los grandes errores que cometemos, según la conferencista, es que no sabemos aprovechar las luces que tenemos. "Nos enseñaron a ocultarlas", reflexionó Sordo en el diálogo con Christian Norris.

"La persistencia le gana a la inteligencia. El talento no es suficiente: debe estar acompañado de decisión y trabajo" Pilar Sordo/ psicóloga y conferencista internacional

Sordo también habló del talento y cómo este es insuficiente si no se lo acompaña de disciplina y persistencia. También recomendó ejercicios como tomarse un tiempo para hablarse, de forma positiva, frente al espejo. La sicóloga dice que en sus diálogos internos se agradece, no solo por las cosas que logró, sino por los intentos, por la lucha incansable por tener bienestar.