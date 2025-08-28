La actriz española Marta González de Vega llevó su 'comedy coach' a esTAmañana

La actriz español Marta González de Vega estuvo en el set de esTAmañana para presentar su obra De Caperucita a Loba en solo seis tíos

En una entrevista, una periodista le dijo a la actriz y guionista española, Marta González de Vega, que lo que ella hacía en el teatro era una 'comedy coach'. Una mezcla entre comedia acompañada de motivación y mensajes profundos.

A la artista española le gustó la definición y la usa a menudo. En la jornada del 28 de agosto del 2025, González de Vega estuvo presente en el set de esTAmañana para hablar de su nueva obra teatral: De Caperucita a Loba en solo seis tíos

La actriz, en diálogo con Marisol Romero, contó que este espectáculo antes fue un libro y luego lo pudo llevar a las tablas. La crítica ha calificado a su obra como una comedia ferozmente divertida, stand up comedy, teatro y musical

"Me gusta el humor porque me permite decir las cosas más profundas. El humor es terapia" Marta González de Vega/ actriz y guionista española

González de Vega asegura que, al ser guionista, siempre se le ocurrían cosas, aunque no se define como la más graciosa en su círculo de amistades. Ella cree que lo más importante es entender que hay que manejar las emociones. El humor es una gran terapia.