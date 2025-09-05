Alberto Cañas 'Cañitas' visita esTAmañana: un viaje lleno de amor y recuerdos infantiles

Alberto Cañas 'Cañitas' mantiene la lucidez, calidez y el manejo escénico que lo volvieron el preferido de la niñez ecuatoriana. Desde 1973 hasta 1993, el 'showman' chileno alegró las tardes con su show de Telejardín, emitido por el canal de la familia ecuatoriana, TeleAmazonas.

De hecho, aquel eslogan del canal era una de las frases que más repetía 'Cañitas' en sus emisiones divertidas, junto a personajes entrañables como la tía Ivonne y los payasitos Chapana y el Oso Pipo.

Alberto Cañas visitó, el 5 de septiembre del 2025, el set de esTAmañana. Las emociones estuvieron a flor de piel. "Soy un hombre agradecido por volver a Ecuador y espero dejar mis huesos aquí".

'Cañitas' junto a los presentadores de esTAmañana, Ale Boada, Marisol Romero y Christian Norris. TeleAmazonas

"Al Ecuador le deseo tres cosas: educación, salud y trabajo. Preocupémonos por los niños. Son el futuro de la nación. Alberto Cañas 'Cañitas' / histórico presentador de televisión

'Cañitas' recordó que su intención siempre fue entretener y educar. Contó que durante sus 20 años en televisión recorrió el país: desde Carchi hasta Loja con la llamada caravana del humor. "La caravana siempre estuvo presente en todas las fiestas e invitaciones. Soy un enamorado de la comida ecuatoriana".