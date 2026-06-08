Seguridad en el Mundial 2026: Todo lo que debes saber antes de ingresar a los estadios

El control de seguridad será estricto en los estadios durante el Mundial

A las puertas del pitazo inicial del Mundial 2026, la FIFA y las autoridades de la alianza norteamericana han encendido las alarmas de los aficionados al oficializar un paquete de restricciones logísticas extremadamente riguroso para los 16 estadios del torneo.

La medida que más polémica ha levantado en las últimas horas es la prohibición absoluta del ingreso de botellas de agua reutilizables y termos de cualquier material, sin importar si se encuentran llenos o vacíos.

Aunque el organismo rector justificó la norma bajo el argumento técnico de prevenir el lanzamiento de proyectiles hacia la cancha, diversos colectivos de hinchas ya denuncian la existencia de un trasfondo comercial que busca monopolizar la venta de bebidas oficiales dentro de los recintos, obligando a los asistentes a costear elevados precios internos para combatir las proyecciones de calor extremo que superarán los 30°C en varias sedes.

Por otra parte, el blindaje de seguridad no se limitará a la revisión física en las puertas, sino que implementará un cruce informático de bases de datos sin precedentes en la historia de las copas del mundo.

Mediante convenios bilaterales de intercambio de información, las agencias de inteligencia anfitrionas han integrado a sus sistemas de control los registros internacionales de derecho de admisión, destacando plataformas de control judicial y deportivo como el sistema sudamericano Tribuna Segura.

Este filtro biométrico y magnético provocará que miles de fanáticos se queden en los exteriores de los escenarios; las delegaciones operativas advirtieron de forma tajante que contar con la visa aprobada y los boletos físicos en mano no garantizará el acceso si el portador figura en listas de deudores de pensiones alimenticias o posee antecedentes por violencia en espectáculos públicos.

Asimismo, la organización del torneo confirmó que el control de edad será otro de los puntos neurálgicos en los anillos periféricos de control antes de llegar a los torniquetes.

Según las directrices operativas vigentes de la FIFA, ningún menor de 16 años podrá ingresar a los partidos de manera autónoma, estando obligados a ser escoltados en todo momento por un adulto legalmente responsable que posea su respectiva entrada.

Esta medida busca optimizar los protocolos de evacuación y mitigar los riesgos de aglomeraciones peligrosas en los accesos principales, un aspecto crítico considerando la gigantesca infraestructura de estadios como el Azteca, el MetLife o el AT&T Stadium, que albergarán flujos humanos masivos a lo largo de la fase de grupos y las rondas de eliminación directa.

Finalmente, el Comité Organizador recordó que la lista de objetos cotidianos confiscados será implacable, incluyendo paraguas, cascos de motocicleta, encendedores y cigarrillos electrónicos (vapes), elementos ampliamente utilizados por la masa societaria en el día a día de sus ligas locales.

Dado que el Mundial se desarrollará bajo tres legislaciones nacionales distintas y múltiples jurisdicciones estatales, las autoridades recordaron a las parcialidades que viajen que los gobiernos provinciales y locales conservan la facultad autónoma de añadir restricciones particulares de última hora.

Por ello, la recomendación de la prensa especializada y las federaciones es seguir los canales oficiales de cada sede 24 horas antes del partido, evitando multas o la revocación inmediata del boleto digital.