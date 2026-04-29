Operativo en Durán 2026: Aíslan a tres menores con armas

Tres menores de edad fueron detenidos, armas decomisadas y droga incautada durante el operativo Atlas 377, liderado por el Bloque de Seguridad este miércoles 29 de abril de 2026.

En medio de un fuerte despliegue policial, el Bloque de Seguridad intervino un inmueble en Durán que, según las autoridades, era usado como escondite y centro de operaciones de un grupo delictivo.

El ministro John Reimberg confirmó que la acción dejó resultados clave en la lucha contra el crimen organizado.

Menores vinculados a banda criminal

Durante el allanamiento, tres menores de edad fueron aprehendidos. Según información oficial, serían conocidos con los alias de “Chucky”, “Pelado hp” y “Becky”, y estarían vinculados a la organización delictiva Chone Killer.

Dos de ellos ya registraban antecedentes por delitos como receptación y porte de armas.

El inmueble intervenido no solo servía como refugio. Las autoridades aseguran que también funcionaba como centro de almacenamiento de armas, municiones y droga, presuntamente utilizadas en delitos como robo, sicariato y extorsión en la zona.

Armas, municiones y droga incautadas

Entre los indicios encontrados constan:

Dos pistolas

18 municiones calibre 3.80

Dos alimentadoras

400 gramos de marihuana

Además, se confirmó que uno de los menores detenidos tiene 16 años y antecedentes por receptación en 2025, otro de 17 años por porte de armas en 2026, y un tercero de 14 años, sin historial previo registrado.