¿Cómo evitar los gastos silenciosos? Una especialista lo cuenta en esTAmañana

Suscripciones que nunca usamos, almacenamiento para nuestros teléfonos. En esTAmañana hablamos de los gastos silenciosos que afectan nuestro presupuesto

Karen Silva, coach financiera, hace una pregunta interesante en su intervención en el set de esTAmañana. La especialista en manejo económico plantea: ¿somos capaces de tomarnos 10 minutos al mes para revisar nuestros estados de cuenta y mirar en qué se está yendo nuestro dinero?

En la mañana del 3 de septiembre del 2025, Silva habló de los gastos silenciosos que van minando nuestros recursos, mes a mes. Por ello, un primer tip: dedicar un tiempo a mirar cuáles son aquellos gastos innecesarios que se van acumulando.

La especialista habló de casos específicos como "las app de fitness que nunca utilizamos" o las aplicaciones de entretenimiento por streaming, con precios llamativos como USD 9,99 mensuales.

"No es solo el gasto inútil, sino que, si vas sumando esa cantidad por 12 meses, te darás cuenta que pudiste invertir ese dinero en comprarte una computadora, por ejemplo" Karen Silva/ coach financiera

Según Silva, uno tiene que preguntarse ante cada gasto: ¿Esto me trae valor? ¿Lo estoy utilizando? ¿Me aporta en el día a día? Hace una analogía: "es como aquella ropa que está en tu armario y no usas. Tienes que abrir espacio para algo nuevo".

Finalmente, la especialista habló de la necesidad de entender el dinero como energía que fluye, de la importancia de hablarse bien cada mañana para tener más prosperidad y dinero en la cuenta.