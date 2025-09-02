Fausto Miño, la música y su intensa búsqueda de la felicidad en esTAmañana

Fausto Miño contó sus anécdotas musicales y de vida en el set del matinal de TeleAmazonas.

Fausto Miño es un gran conversador. Se sienta en el sofá del set de esTAmañana y empieza a recordar su historia musical. Lo acompaña su eterna compañera de viaje, la guitarra. El instrumento también tiene su historia.

En un concierto en la Costa, un fan agitaba una guitarra blanca para llamar la atención de Fausto Miño. El cantante se percató del emotivo gesto. El fan, que era luthier, decidió regalarle el instrumento de cuerda, personalizado. Un recuerdo que aún le acompaña en sus conciertos por el país.

Miño empieza a tocar los acordes de Baila mi vida, una canción que, según él mismo narra, le abrió las puertas del mercado comercial de la música. Sometimes OK, Usted es Hermosa, fueron algunos de los himnos de amor, que sonaron con fuerza en Ecuador, en el 2006.

Sin embargo, Miño contó en el matinal de TeleAmazonas, que llegó a su plenitud cuando logró convertirse en un artista independiente. Desde hace varios años tomó las riendas de su propia carrera musical.

Ser feliz es más importante que ser exitoso. Nadie puede ser exitoso si está sufriendo Fausto Miño/ cantante ecuatoriano

El artista también contó una curiosa anécdota. ¿Cómo conoció a su actual esposa, Carmen Borja? Miño recordó que fueron compañeros en la guardería infantil de Juana Guarderas. Cada uno fue por su lado y luego se reencontraron, 30 años después, para formar una sólida familia.