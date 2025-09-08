Juan Fernando Velasco habla de su sentido tributo a Julio Jaramillo en esTAmañana

Juan Fernando Velasco se sienta en el set del matinal esTAmañana. Lleva en mano su guitarra, compañera inseparable de aventuras, de conciertos. El cantante promociona Julio Eterno, un proyecto que incluye un álbum de estudio y una serie de 24 conciertos para recordar la música del inolvidable Julio Jaramillo.

Velasco dice que en los shows se siente la presencia del 'Ruiseñor de América'. Mediante Inteligencia Artificial y tecnología holográfica se ha logrado colocar en el escenario a 'JJ' y se puede escuchar su voz en temas tan icónicos como Nuestro Juramento, Rondando tu esquina u Ódiame.

El exvocalista de Tercer Mundo se emociona cuando habla de su ambicioso proyecto. Estuvo en Cuenca, en Guayaquil y dice que la emoción de la gente es auténtica al recordar la música de Julio Jaramillo.

Fue un desafío impresionante evocar a Julio Jaramillo. 'JJ’ es un ícono, el más grande. Está al nivel de la bandera' Juan Fernando Velasco/ Cantaautor ecuatoriano

Juan Fernando Velasco cantó Chao Lola y nos permitió una probada del show de JJ con Ódiame. Su calidad interpretativa está intacta. El sábado 13 de septiembre se presentará en la capital y espera el apoyo de sus fans. Dice que el show tiene un 'target' que va desde los 18 hasta los 95 años.