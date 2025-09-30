Marco Antonio Regil habla del positivismo tóxico y de las emociones en esTAmañana

Marco Antonio Regil cumple 40 años de carrera. Inicialmente fue presentador de televisión en México, de programas de concurso. Pero, desde hace algunos años se dedicó a prepararse y compartir su saber sobre crecimiento y bienestar.

Regil conversó con Christian Norris, presentador de esTAmañana, en un diálogo interesante y enriquecedor. El speaker mexicano habló de la importancia del diálogo interno como un elemento clave para el bienestar.

En un mundo lleno de conexiones, de estrés, de plataformas y sobre saturación de la información, Regil recomienda no engancharse. Para él, una de las claves es bajar los niveles de confrontación e insultos.

No te enganches con las emociones, baja tus niveles de enojo e insultos. Hacer esto va a mejorar tu calidad de vida Marco Antonio Regil/ coach y presentador de televisión

De acuerdo con Regil, cuando una persona se enoja o se engancha, pierde. "Te estás robando energía vital. Estás afectando directamente a tus sueños y anhelos", dijo el coach en el matinal de TeleAmazonas.

Sin embargo, según el especialista, es importante alejarse del positivismo tóxico, viviendo el proceso, sin evadir lo que se siente. "Si perdiste el trabajo o murió tu madre, un familiar que quieres o tu mascota, tienes que sentirlo, vivirlo, transitarlo. Solo después podrás superarlo".

Finalmente, el reconocido presentador contó que espera volver a las islas Galápagos. En el pasado hizo un viaje que, a su criterio, le cambió la vida. También quiere volver al Ecuador para disfrutar de su rica gastronomía.