'El éxito es no tener que salir del país', Marqués habla de su trayectoria en esTAmañana

Nacido en el barrio del Comité del Pueblo, en el norte de Quito, lleno de sueños y con un talento innato, Sergio Gonzalo Márquez Pesantes, más conocido como Marqués, se inició en el ámbito musical. Este lunes 21 de julio del 2025 contó parte de su historia y trayectoria musical en esTAmañana, el magazine de TeleAmazonas.

En medio de su deseo por convertirse en artista conoció a un productor, quien le dijo que grabar una canción costaba 2 000 dólares, dinero con el que no contaba, pero "no se puede arruinar el sueño por plata", dijo. Entonces comenzó a cantar en las calles y los fines de semana hacía "chauchitas" en la camioneta de su papá; con el dinero obtenido se compró un micrófono para que su música suene mejor.

Además, bailaba breakdance, ritmo que le llevó a descubrir nuevos sonidos. "Ahí nace el proyecto Marqués", dijo el ecuatoriano y aseguró estar feliz por el público que ha consolidado y al cual lo calificó como "correcto" porque se siente valorado.

Entre sus anécdotas como profesional cuenta una junto al compositor y cantautor argentino Alejandro Lerner en un viaje de Cuenca a Loja. "Me empezaron a bajar cálculo renales, los que han tenido saben el dolor que se siente, y Alejandro Lerner se preocupó mucho por mi, me sentí como un hijo. Al final del viaje me preguntó si quería cantar con él y cantamos juntos".

Para Marqués emular la voz del artista guayaquileño Julio Jaramillo es una gran responsabilidad, sostuvo, pero cuando lo hace sorprende a todos. Además que él considera que cuando canta con la voz de 'JJ' hace una invitación a la ecuatorianidad.

Para el artista y compositor ecuatoriano el éxito se mide de muchas formas, "pero para mí el sueño y el éxito sería no tener que salir del país, quedarme cerca de mi familia, almorzar con mis papás, verle a mi esposa todos los días, verles a mis hijas crecer. Estoy muy aliado al amor que le tengo a mi país".

Finalmente, Marqués compartió que uno de los proyectos en los que trabaja es en una productora con la que puedan contribuir al crecimiento de nuevos artistas talentosos. Además, en agosto y septiembre realizará una gira nacional de teatros, con temática para toda la familia.

El 7 de agostó estará en Ibarra, el 15 de agosto en Quito, y terminará la gira en Cuenca el 11 de septiembre.