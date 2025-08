'La palabra que me identifica es la perserverancia', Damián 'Champ' Bernal en esTAmañana

Damián Bernal se frota las manos cuando le cuentan que el chef Felipe Campana prepara un mote con chicharrón. Embajador del orgullo ecuatoriano, Bernal ha hecho una carrera mediática y en redes teniendo al Ecuador como bandera.

El influencer y empresario estuvo en la jornada del 5 de agosto del 2025, en el set de esTAmañana. Ahí compartió su historia de éxito, las frustraciones iniciales y su lucha por sacar adelante sus proyectos.

Bernal impulsa negocios como Raymi Coffee, una cafetería de especialidad de la que es cofundador y la marca de licor Puro Ecu. Con estas marcas intenta expandir por el mundo a los productos ecuatorianos.

"Si hay una palabra que marca mi historia es la persistencia. Quiero que la gente me recuerde así” Damián 'Champ' Bernal/ influencer y empresario ecuatoriano

Bernal hizo de su outfit un sello personal. Asegura en el set que se considera una persona minimalista, sencilla al momento de vestir. Incorporó el poncho y el sombrero como rasgos distintivos.

Damián Bernal (centro con sombrero) comparte con Christian Norris, Marisol Romero, Ale Boada y 'PIpe' Campana, en el set del matinal Teleamazonas

En esTAmañana contó que la primera vez que utilizó el sombrero fue en un recorrido por Cotacachi. "Vino una persona que tenía un negocio y me dijo 'Champ', venga a mi local. Ahí me regaló el sombrero y me gustó".

Bernal 'metió mano' en la preparación del mote con chicharrón del 'Pipe' Campana. Aprendió técnicas sobre cómo hacer un sabroso ají con tomate de árbol. Contó que, a través del tiempo, en sus negocios, aprendió a medir, costear y estandarizar todos los procesos. ¿Planes a futuro? Seguir divulgando en redes a Ecuador como potencia gastronómica y turística.