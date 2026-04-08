CAPÍTULO 82: Cuatro regiones del Ecuador (08/04/26) | TEMP 03 | MASTERCHEF CELEBRITY ECUADOR
Buscamos a la celebridad con el talento culinario para convertirse en el próximo MasterChef. No te pierdas la nueva temporada de MasterChef Celebrity Ecuador.
Capítulo 82 de MasterChef Celebrity Ecuador
Teleamazonas
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Actualizada:
08 abr 2026 - 23:10
Mira el capítulo 82 de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Ecuador, de este miércoles 8 de abril del 2026. Míralo de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.
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