Andy Suzuki: la sorpresa que se cocinó en silencio y hoy está en la final de MasterChef

En una competencia donde muchos brillaron desde el inicio, Andy Suzuki eligió otro camino: crecer paso a paso, plato a plato… hasta convertirse en una de las rivales más peligrosas de la cocina.

Desde Guayaquil, llegó como una cocinera en evolución. Y mientras otros hacían ruido, ella perfeccionaba su técnica en silencio. Nadie lo vio venir… pero Andy empezó a sorprender, a imponerse y a demostrar que su lugar en la final no es casualidad.

Ganó un Pin del chef, varios “cachetitos”, lideró equipos como capitana y, sobre todo, construyó algo más grande, confianza en sí misma.

Pero su motor siempre fue más allá de la competencia

Cada plato, cada esfuerzo, cada logro siempre fueron dedicados a su familia, su esposo y su hija, decía que ellos son la fortaleza para mantenerse en la comptencia. Su camino está a punto de concluir, ella cocinará su último plato en la final de MasterChef Celebrity Ecuador.

La transmisión empezará a las 20:00 en la página web de Teleamazonas y desde las 21:00 en señal abierta podrá disfrutar de todo el show y conocer al ganador o ganadora del título.

La producción de El Lindo Canal anticipó que esta temporada tendrá un final diferente al de temporadas anteriores. Todos esos detalles saldrán a la luz el martes 14 de abril.