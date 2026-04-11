El sabor cuencano de Josh Paredes en la final de MasterChef Celebrity Ecuador

Desde Cuenca para el mundo, Josh Paredes llegó a MasterChef Celebrity Ecuador con una misión clara: cocinar con identidad. Y lo logró. Cada plato fue un reflejo de quién es: auténtica, creativa y determinada. Considerada una de las competidoras más fuertes de esta tercera temporada.

En la cocina lo dio todo, fue la primera en competir por el Pin del Chef, y lo obtuvo en dos ocasiones. Ganó varios “cachetitos”, ventajas clave y lideró equipos como capitana.

Pero su historia no solo se cocinó entre ollas, también escribió uno de los momentos más inolvidables de la temporada. Durante un reto de caja misteriosa, Josh recibió una propuesta de matrimonio y fiel a su estilo, con su carisma único, le pidió al chef Jorge Rausch que sea su padrino de bodas. El aceptó frente a todo el país.

Humor, talento y corazón

Josh Paredes ha avanzado a paso firme en la competencia. Con platos llenos de sabor ecuatoriano y elevados a la alta cocina. La noche del viernes 10 de abril del 2026 enfrentó en la semifinal a Frickson Erazo, Andy Suzuki y Mara Topic.

Un accidente en las cocinas puso cuesta arriba su pase a la final. Sin embargo, la creadora de contenido no bajó su ritmo. Luego que la proteína que estaba casi lista se fuera al suelo, Josh empezó de cero y presentó sus platos al jurado.

Tras la deliberación el jurado la anunció como la segunda finalista de la tercera temporada, junto a "El Elegante" y Andy Suzuki. El martes 14 de abril cocinarán su último plato en la gran final de la tercera temporada.