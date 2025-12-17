!Azul ganador! Un plato italiano lleva al balcón de MCCelebrity a Monserrath, Mara, El Jose y Blanko

El equipo azul se lleva la victoria este miércoles 17 de diciembre del 2025.

Un grito de sorpresa ensordeció a todos en las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador. Todo el ruido provino del equipo azul, que tras preparar un "Pollo a la toscana con un spatle tirolesi" se convirtió en el ganador de la noche, este miércoles 17 de diciembre del 2025.

Mara Topic, Blanko, El Jose y Monserrath Astudillo no asimilaban la noticia de que este plato italiano los llevaría al balcón y los libraría de la eliminación. Entusiasmados se quitaron sus delantales y se unieron a Josh Paredes, portadora del Pin del Chef de este ciclo.

La competencia arrancó con la conformación de cuatro equipos, misión que fue encomendada a Josh y quien además tuvo el poder para designar el país del cual cada equipo debía preparar tres postres y tres platos fuertes.

Velocidad y adrenalina hacen al equipo azul ganador del reto de campo de MCCelebrity Ecuador

Con la despensa abierta, los competidores tuvieron 60 minutos para poner a prueba sus habilidades. Cuando el tiempo se agotó los cocineros salieron de las cocinas y se quedaron solo los capitanes para presentar su plato al jurado.

Mara, mientras esperaba su turno, repasaba su presentación en italiano. Bastián pronunciaba algunas palabras con acento mexicano, mientras Giovanna y Carlos Luis solo esperaban su turno y repasaban qué podía estar mal en sus platos.

La presión para los chicos se incrementó porque los chefs se deleitaron con los platos pero no realizaron ninguna devolución. Cuando el jurado volvió a las cocinas destacaron que todos los platos tuvieron buen sabor, pero solo podían elegir a un ganador y ese fue el equipo azul.

Los equipos estuvieron conformados de la siguiente manera:

Equipo rojo : Bastian (capitán), Jorge, Frickson, Karime y Andy prepararon como mexicana. Ellos hicieron una trilogía de tacos, y arroz con leche.

: Bastian (capitán), Jorge, Frickson, Karime y Andy prepararon como mexicana. Ellos hicieron una trilogía de tacos, y arroz con leche. Equipo verde : Gioavanna (capitana), Erika Fer y Naykim prepararon comida china.

: Gioavanna (capitana), Erika Fer y Naykim prepararon comida china. Equipo amarillo: Carlos Luis (capitán) comandó el equipo amarillo con Nexar, Perotti, Ana Paula y Beber. Su reto fue prepara comida peruana.

El jurado degustó todos los platos y destacó el buen sabor y término de la pasta preparada por el equipo azul.

Los demás participantes portarán delantal negro en el siguiente episodio de MasterChef Celebrity Ecuador. ¿Quién se salvará? y ¿quién será el siguiente en abandonar las cocinas más famosas del mundo? No te pierdas, MasterChef Celebrity Ecuador, lunes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.