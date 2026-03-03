Bastián Napolitano es el primer Top 10 de MasterChef Celebrity Ecuador

Bastián Napolitano gana su tercer Pin del Chef y es el primet Top 10 de MasterChef Celebrity Ecuador.

Las cocinas más famosas del mundo vivieron una noche cargada de emociones y risas. Bastián Napolitano ganó su tercer Pin del Chef que lo llevó directo al balcón y a ser el primer Top 10 de la competencia.

Este martes 3 de marzo del 2026, el baterista de Verde 70 se enfrento a Josh Paredes en el reto por el último Pin del Chef, aunque parecía perdido, pequeños detalles hicieron la diferencia y lo proclamaron ganador. Con esta victoria obtuvo inmunidad y ser el primero de los 10 mejores cocineros.

Para anunciar su logro Bastián se vistió de mujer y utilizó una peluca de Mara Topic, quien al verlo entrar a las cocinas la reconoció de inmediato. No obstante, este accesorio no evitó que el nuevo y último Pin del Chef la envíe a eliminación directa, al colocarla el delantal negro con la diana.

Esto causó mucha sorpresa en la Miss Ecuador 2024, era algo que no se lo esperaba, entonces caminó hacia Bastián e intentó arrebatarle la peluca, pero él la tenía pegada a su cabello y el acto terminó en risas del jurado y de los participantes.

Bastián Napolitano gana el último Pin del Chef de la competencia. Teleamazonas

Sin embargo, este no fue el único momento feliz de los cocineros, pues mientras se disputaba el Pin del Chef, en las cocinas los demás celebrities competián, en parejas. El reto de presión consistió en preparar un plato con el cerdo como protenía estrella.

En la degustación, los equipos presentaron propuestas variadas, desde motepillo con crocancia, lomos con salsas intensas, hasta una fritada que destacó por tener la mejor cocción de la noche. También hubo un momento emotivo con un plato que Mara dedicado a su hermano.

Al final, el jurado coincidió en que todos hicieron un gran trabajo. El nivel fue tan bueno que hubo una inesperada decisión del jurado, gracias al alto nivel de competencia, este reto se quedo sin delantales negros.

Cada noche la competencia sube de nivel y los cocineros deben esforzarse por seguir en el camino a convertirse en el mejor chef del país. No te pierdas MasterChef Celebrity Ecuador, de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.