Una 'Navidad aristocrática', con cachetito incluido, lleva a Jorge y a Bastián al balcón de MCC

Una "Navidad aristocrática" hizo acreedores de un cachetito a Jorge Campozano y a Bastián Napolitano. En el reto de salvación de este jueves 18 de diciembre del 2025, Carlos Luis Andrade (Manaba) y Erika Russo también se libraron de ir a eliminación.

Es que no lo podían creer, Jorge y Bastián estaban atónitos luego que el chef Jorge Rausch probara el pavo relleno con ensalada de sandía y una salsa que contenía más de 20 ingredientes que prepararon en este reto de salvación.

Ambos lo miraban fijamente esperando una respuesta del chef, quien solo levantó la mirada y con su dedo hizo el gesto para que ambos se acercaran a recibir el tan preciado cachetito. Los cocineros brincaron y se abrazaron de la emoción.

El jurado aseguró que todos los componentes de esta "Navidad aristocrática" tenían buen sabor, felicitaron el esfuerzo de los participantes por los sabores, la buena cocción y el emplatado.

Pero eso no fue todo, luego que el jurado probó todos los platos, anunció que dos personas más subirían al balcón, "no por generosidad sino porque se lo merecen", dijo Rausch, y los afortunados fueron Erika y 'el Manaba'.

Lagrimas de felicidad del Manaba; "al fin se dio"

Erika brincó de la emoción y se giró hacia el Manaba para festejar la noticia, pero él solo la abrazó y no pudo contener las lágrimas de felicidad. Al salir de las cocinas expresó su gratitud y alegría.

Tomó su celular y envío un audio a su padre, "Papá, todo salió bien, seguimos una semana más". Sus ojos aún estaban cristalizados, no se lo creía que luego de varias noches de estrés, preocupación y estudio, esta vez podría descansar tranquilo, sabiendo que el siguiente reto lo vivirá desde el balcón. "Al fin se dio", dijo.

En total cuatro participantes subieron al balcón, 10 se quedaron con delantal negro para enfrentarse en el reto de eliminación. A ellos se sumará Sebastián Guayasamín, quien portaba delantal con la diana.

¿Quién será el próximo eliminado de la competencia? No te pierdas MasterChef Celebrity Ecuador, lunes a viernes, 21:00, por Teleamazonas, el Canal de la Familia Ecuatoriana.