El equipo gris logra "un plato redondo" y sube al balcón de MasterChef Celebrity Ecuador

El equipo gris gana el reto por equipos de MasterChef Celebrity Ecuador, de este martes 2 de diciembre del 2025.

Con gritos, aplausos y saltos de felicidad, fue como el equipo gris celebró la victoria de este reto de MasterChef Celebrity Ecuador, la noche de este martes 2 de diciembre del 2025. Los cocineros sorprendieron al jurado con su plato y subieron al balcón.

El reto de esta noche consitió en preparar tres platos identicos con pollo y dos ingredientes más que fueron elegidos al azar por los capitanes de equipo. Los participantes debían hacer brillar los tres productos de manera sabrosa y equilibrada.

De los cinco equipos, el jurado, integrado por los chefs Carolina Sánchez, Jorge Rausch e Irene Gonzalez, elogió el plato del equipo gris. Ellos preparon un pollo apanado con teriyaki, salsa de frutilla y puré de coliflor. Su capitana, Ana Paula Buljubasich, lo presentó con el nombre "Equipo".

"El pollo está bien doradito, está cronchi, y la salsa está buenísima", dijo la chef Irene. "Es un plato sencillo pero cumple 100% el reto porque todos los ingredientes brillan", añadió la chef Carito. La única recomendación que el jurado hizo al equipo es no presentar la jarra de salsa dentro del mismo plato, por lo demás, quedaron fascinados con los sabores y emplatado.

El premio para los ganadores de esta noche fue subir al balcón y evitar el reto de eliminación. El chef Rausch resaltó que, de forma unánime decidieron que era "un plato redondo, un pollo espectacular, crocante, húmedo. Buenos sabores, integraron muy bien".

Los demás equipos seguirán cocinando con el objetivo de librar la siguiente eliminación y seguir en competencia. Josh Paredes, portadora del Pin del Chef, formó los grupos de la siguiente manera:

Equipo amarillo: Monserrath Astudillo (capitana), Manaba, Nicole Pinilla y Sonia Luna.

Equipo rojo: Naykim Tzamarenda (capitán), Mara Topic, Riccardo Perotti y Giovanna Andrade.

Equipo verde: Frickson Erazo (capitán), Andy Suzuki, Fer Guevara y Jorge Campozano.

Equipo azul: Karime Borja (capitán), Nexar Gómez, Beber Espinoza, El Jose Cañizares.

Equipo gris: Ana Paula Buljubasich (capitana), Sebastián Guayasamín, Blanko y Erika Russo.

Bastián Napolitano se quedó en el sillón con el delantal negro, esperando el reto de eliminación, al que fue enviado por Josh.

