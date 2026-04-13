¿Cómo ver el trascámaras de la gran final de MasterChef Celebrity Ecuador?

El chef Jorge Rausch marca el inicio de la grabación en la final de MasterChef Celebrity Ecuador.

Expectativa, nervios, risas... estas y otras emociones se sienten a horas de la gran final de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador, que por primera vez mostrará todos los detalles tras cámaras de este evento que promete ser histórico.

Teleamazonas la nombró como: "La Otra Señal". Se trata de un espacio en el sitio web donde el público podrá ver todo el evento pero desde otro ángulo, con todos los detalles que la televisión no alcanza a mostrar.

¿Cómo acceder a La Otra Señal?

En la sección EN VIVO de Teleamazonas.com habrá tres señales: Quito, Guayaquil y MasterChef, esta última es la designada para llevar los pormenores de la gran final. Estará habilitada desde las 20:00.

A las 21:00 en señal abierta Teleamazonas presentará un especial con lo mejor de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador, a las 21:30 dará pasó a la transmisión del capítulo final de esta aventura y cerca de las 23:00 se anunciará, en vivo, al ganador o ganadora.

Luego de los festejos, el canal mantendrá su señal, tanto en televisión como en el sitio web, con las reacciones y festejos del título. Un momento que lo podrás ver con todos los detalles de la pantalla y el tras cámaras.

Cabe recalcar que todos los momentos importantes de este evento los encontrará también en las redes sociales de Teleamazonas con contenido único y en tiempo real.