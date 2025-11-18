Una batalla de churrascos inaugura la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador

Josh Paredes y Naykim Tzamarenda son los ganadores del reto de caja misteriosa en el estreno de MasterChef Celebrity Ecuador.

Tensión, alegría, nervios, agradecimiento... fueron algunas de las emociones que invadieron a los 23 competidores que buscarán convertirse en el nuevo MasterChef Celebrity Ecuador. El programa de cocina más famoso del mundo, transmitido por Teleamazonas, se estrenó la noche de este martes 18 de noviembre del 2025 y promete ser una explosión de sentimientos y sorpresas.

Los participantes fueron recibidos con el reto de caja misteriosa, el cual consisitió en preparar un churrasco ecuatoriano elevado a la alta cocina, para ello se formaron 11 parejas y Monserrath Astudillo trabajó sola, por decisión propia.

La dupla ganadora de este primer capítulo fue la de Josh Paredes y Naykim Tzamarenda. El jurado, conformado por los chefs Carolina Sánchez, Jorge Rausch e Irene Gonzalez, elogió el emplatado, los sabores de todos los componentes del churrasco y el buen termino del huevo pochado que colocaron sobre el puré.

Churrasco ecuatoriano creado por Josh Paredes y Naykim Tzamarenda. Teleamazonas

Las parejas se conformaron de la siguiente manera:

Ana Paula Buljubasich y Karime Borja

Jorge Campozano y Andy Suzuki

Nexar Gómez y Frickson Erazo

Riccardo Perotti y Fer Guevara

Erika Russo y Bastían Napolitano

Sebastian Guayasamín y Hugo Quintana

El Jose Cañizares y Giovanna Andrade

Nicol Pinilla y Sonia Luna

Luego de 60 minutos de intesa cocinada, diversión, risas y tensión, llegó el momento de la degustación, el jurado escogió cinco platos para probar. Quienes pasaron al atril fueron Ana Paula y Karime; Mara y Blanko; Manaba y Beber; Monserrath; Josh y Naykim.

Cada plato tuvo su toque, los chefs juzgaron las presentaciones y sabores logrados en cada uno. Todos se divirtieron y sobre todo aprendieron, que para ser el próximo MasterChef Celebrity Ecuador deben estudiar técnicas, emplatados y nuevos sabores.

La aventura recién empieza, no te pierdas MasterChef Celebrity Ecuador, lunes a viernes, desde las 21:00, por Teleamazonas. Cada capítulo es una nueva historia en la que los cocineros deberán jugar su estrategia para seguir en competencia.