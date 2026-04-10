Emoción, fuego y despedidas: ellos son los finalistas de MasterChef Celebrity Ecuador

La cocina más famosa del país vivió una de sus noches más intensas y emotivas. Entre brasas encendidas, hornos al límite y corazones latiendo con fuerza, MasterChef Celebrity Ecuador ya tiene a sus tres grandes finalistas: Frickson Erazo, Josh Paredes y Andy Suzuki, quienes se disputarán el título en una esperada final este martes 14 de abril a las 21:00 por Teleamazonas.

La semifinal no fue cualquier reto. Los aspirantes enfrentaron una prueba de alto nivel: crear dos platos libres, dominando dos técnicas exigentes —parrilla y horno— para un exigente grupo de cinco comensales: los tres chefs del jurado y dos invitados especiales. Más que cocinar, fue una prueba de carácter, creatividad y evolución.

Tres estilos, tres historias

Frickson, el competidor que conquistó desde el inicio con su autenticidad, volvió a demostrar que la pasión puede más que cualquier inseguridad. Su cocina, marcada por sabores esmeraldeños y una conexión emocional con cada preparación, logró transmitir calidez y determinación.

Josh, estratega a mil, llegó a esta instancia con una mezcla de disciplina y creatividad. Su enfoque técnico y su capacidad para reinventarse en cada reto la convirtieron en una de los rivales más sólidos.

Andy: por su parte, ha sido sinónimo de elegancia y detalle. Volvió a brillar en una noche clave. Andy apostó por la armonía de sabores y una presentación impecable, dejando claro que su cocina no solo alimenta, sino que cuenta historias.

La despedida de Mara

Pero no todo fue celebración. La noche también estuvo marcada por la emotiva salida de Mara, una participante que se ganó el cariño del público por su entrega, sensibilidad y evolución constante. Su despedida estuvo cargada de lágrimas, abrazos y palabras de reconocimiento, tanto de sus compañeros como del jurado. Mara se va dejando huella, demostrando que más allá de la competencia, la cocina también es un acto de amor.

Cuenta regresiva para la gran final

Con tres finalistas de alto nivel, la expectativa está en su punto máximo. Frickson, Josh y Andy no solo competirán por el título, sino por consagrar el camino que han construido plato a plato.

La cita está marcada: martes 14 de abril, 21:00, por Teleamazonas. Una final que promete emoción, talento y, sobre todo, el cierre de una temporada que quedará en la memoria de los ecuatorianos.