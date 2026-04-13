Estos premios se llevará la persona que gane MasterChef Celebrity Ecuador

Virginia Limongi y los chefs Cecilia Cedeño, Jorge Rausch e Irene González con el trofeo de MasterChef Celebrity Ecuador.

La gran final de MasterChef Celebrity Ecuador llega este martes 14 de abril del 2026. Tres finalistas, Frickson Erazo, Josh Paredes y Andy Suzuki, solo uno de ellos tendrá el privilegio de levantar el título y recibir miles de dólares en premios.

Teleamazonas y las marcas auspiciantes reconocerán el esfuerzo de los finalistas y sobre todo de la persona que gane esta tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador.

A continuación los premios que se entregarán en esta edición:

Banco Pichincha entregará 3.000 dólares al ganador/a y 1.500 a los finalistas.

entregará 3.000 dólares al ganador/a y a los finalistas. Supermaxi entregará órdenes de compra por un año con un valor total de 3.000 dólares para quien se lleve el trofeo y 1.200 dólares para cada finalista.

entregará órdenes de compra por un año con un valor total de para quien se lleve el trofeo y para cada finalista. Pronaca premiará con 4.000 dólares en productos al ganador/a y 1.000 dólares para los finalistas.

premiará con en productos al ganador/a y 1.000 dólares para los finalistas. Diners Club premiará al ganador o ganadora con un viaje todo incluido para disfrutar de una experiencia gastronómica internacional.

premiará al ganador o ganadora con un para disfrutar de una experiencia gastronómica internacional. Movistar entregará al ganador y finalistas celulares Premium Honor con planes sin costo por un año.

entregará al ganador y finalistas celulares Premium Honor con planes sin costo por un año. UMCO entregará al ganador/a un set de productos de la marca.

entregará al ganador/a un set de productos de la marca. Deprati premia al Top 3 con tarjetas de regalo por 1.000 dólares cada una.

premia al Top 3 con tarjetas de regalo por 1.000 dólares cada una. Honor premiará al Top 3 con un ecosistema completo, una Tablet, un Watch y unos Earbuds. Además, el ganador o ganadora recibirá un Scooter eléctrico.

premiará al Top 3 con un ecosistema completo, una Tablet, un Watch y unos Earbuds. Además, el ganador o ganadora recibirá un Scooter eléctrico. KIA entregará al ganador el nuevo EV3, 100% eléctrico.

¿Cómo ver la final de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador?

Por primera vez El Canal de la Familia Ecuatoriana transmitirá el tras cámaras de este evento en su página web y también mantendrá el programa en señal abierta. Las transmisiones empezarán a las 20:00 y 21:00, respectivamente.

Además, todos los momentos importantes de la gran final los encontrará en las redes sociales de Teleamazonas con contenido único y en tiempo real.