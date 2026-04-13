Estos premios se llevará la persona que gane MasterChef Celebrity Ecuador
La competencia en las cocinas más famosas del mundo está por terminar y estos son los premios que se llevara quien la gane.
Virginia Limongi y los chefs Cecilia Cedeño, Jorge Rausch e Irene González con el trofeo de MasterChef Celebrity Ecuador.
Teleamazonas
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Actualizada:
13 abr 2026 - 17:24
La gran final de MasterChef Celebrity Ecuador llega este martes 14 de abril del 2026. Tres finalistas, Frickson Erazo, Josh Paredes y Andy Suzuki, solo uno de ellos tendrá el privilegio de levantar el título y recibir miles de dólares en premios.
Teleamazonas y las marcas auspiciantes reconocerán el esfuerzo de los finalistas y sobre todo de la persona que gane esta tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador.
A continuación los premios que se entregarán en esta edición:
- Banco Pichincha entregará 3.000 dólares al ganador/a y 1.500 a los finalistas.
- Supermaxi entregará órdenes de compra por un año con un valor total de 3.000 dólares para quien se lleve el trofeo y 1.200 dólares para cada finalista.
- Pronaca premiará con 4.000 dólares en productos al ganador/a y 1.000 dólares para los finalistas.
- Diners Club premiará al ganador o ganadora con un viaje todo incluido para disfrutar de una experiencia gastronómica internacional.
- Movistar entregará al ganador y finalistas celulares Premium Honor con planes sin costo por un año.
- UMCO entregará al ganador/a un set de productos de la marca.
- Deprati premia al Top 3 con tarjetas de regalo por 1.000 dólares cada una.
- Honor premiará al Top 3 con un ecosistema completo, una Tablet, un Watch y unos Earbuds. Además, el ganador o ganadora recibirá un Scooter eléctrico.
- KIA entregará al ganador el nuevo EV3, 100% eléctrico.
Por primera vez El Canal de la Familia Ecuatoriana transmitirá el tras cámaras de este evento en su página web y también mantendrá el programa en señal abierta. Las transmisiones empezarán a las 20:00 y 21:00, respectivamente.
Además, todos los momentos importantes de la gran final los encontrará en las redes sociales de Teleamazonas con contenido único y en tiempo real.
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