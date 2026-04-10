Mara Topic se despide en la semifinal de MasterChef Celebrity Ecuador
Mara Topic se despide de las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador, los nervios le jugaron una mala pasada.
Mara Topic y Virginia Limongi en la semifinal de MasterChef Celebrity Ecuador.
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Actualizada:
10 abr 2026 - 23:10
La semifinal de MasterChef Celebrity Ecuador dejó uno de los momentos más tristes y al mismo tiempo emotivos de la temporada: la despedida de Mara Topic, una de las participantes más queridas y destacadas de la competencia.
Desde el inicio, Mara brilló por su elegancia en el emplatado, su sensibilidad estética y la forma en que convertía cada plato en una presentación cuidada al detalle. Su cocina tenía identidad propia: delicada, visualmente impactante y con una constancia que la mantuvo firme en cada reto.
En la semifinal lo dio todo hasta el final, enfrentando la presión con entrega total y sin reservas. Atravesó un momento de nervios y ansiedad, Virginia intentó ayudarla pero el resultado no le permitió avanzar a la gran final, su paso por la cocina fue una muestra clara de evolución, trabajo y pasión.
El jurado reconoció su talento y crecimiento en una despedida cargada de emoción, aplausos y palabras sinceras.
Mara se va en semifinal, pero deja algo más grande que una competencia: una huella de estilo, sensibilidad y brillo propio que el público no olvidará. 💛
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