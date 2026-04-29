Con banderas y fotos: Así fue el recibimiento de Sebastián Yatra a su llegada a Ecuador
El cantante colombiano Sebastián Yatra lelgó a Ecuador para dos conciertos en Quito y Guayaquil.
Sebastián Yatra dará dos conciertos en Ecuador como parte de su gira.
EFE
Compartir
Fecha de publicación
29 abr 2026 - 19:13
Sebastián Yatra llegó a Ecuador la noche de este miércoles 29 de abril de 2026 para sus conciertos en Quito y Guayaquil.
El colombiano estará en el paíos con dos shows de su gira internacional 'Entre Tanta Gente Tour'.
El intérprete de 'Tacones rojos' y 'Vagabundo' fue recibido por fanáticos en el aeropuerto.
Allí el cantante firmó autógrafos y se tomó fotos con sus fanáticos que se dieron cita y lo recibieron con la bandera Tricolor.
Fechas y lugares de los conciertos
Quito
- Fecha: 30 de abril de 2026
- Lugar: Coliseo General Rumiñahui
Guayaquil
- Fecha: 2 de mayo de 2026
- Lugar: Estadio Modelo
Canje de entradas
Las entradas para los conciertos de Yatra se vendieron desde diciembre de 2025.
La plataforma Ticketshow indicó que está disponible el canje de los boletos para asistir a los shows del colombiano.
Compartir