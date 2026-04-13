¿Cómo ver la final de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador?
La final de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador se vivirá este mates 14 de abril del 2026, y la podrá ver de dos formas.
Escenario de la final de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador.
Teleamazonas
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Actualizada:
13 abr 2026 - 13:17
El momento más esperado llega. Este martes 14 de abril del 2026 conoceremos al nuevo MasterChef Celebrity Ecuador. Teleamazonas prepara dos señales para la transmisión de la gran final de esta tercera temporada, un momento histórico que nadie quiere perderse.
- La diversión arrancará a las 20:00 en el sitio web de Teleamazonas. En este espacio el público podrá ver todo el trascámaras y la llegada de los celebrities a la alfombra roja.
- A las 21:00, en señal abierta, El Canal de la Familia Ecuatoriana transmitirá un especial con lo mejor de MasterChef Celebrity Ecuador. Y a las 21:30 empezará el capítulo final, que como se sabe es pregrabado. No obstante, el nombre del ganador o ganadora se anunciará en vivo.
La producción de Teleamazonas adelantó que tras anunciar el ganador o ganadora de esta temporada, la transmisión se extenderá unos minutos para mostrar, en vivo, las reacciones del momento.
Las chefs Irene González y Cecilia Cedeño, junto a la presentadora Virginia Limongi, han confirmado su asistencia al evento, así como la mayoría de participantes. El chef Jorge Rausch, por su parte, no asistirá.
Los ojos del país están sobre los tres finalistas: Frickson Erazo, Josh Paredes y Andy Suzuki. ¿Quién se llevará el título? Descúbrelo en la señal de Teleamazonas.
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