Nuestro Mundial al Día: la segunda fecha promete emociones inesperadas

Nuestro Mundial al Día recorre las emociones que ha dejado el Mundial en el cierre de la primera fecha de las 48 selecciones que disputan esta Copa Mundial de la FIFA 2026.

Inglaterra mostró su potencial

Con un doblete de su capitán, Harry Kane, Inglaterra venció 4-2 a Croacia este miércoles en su debut en el Grupo L del Mundial de Norteamérica 2026.

El delantero del Bayern de Múnich llegó a 10 goles en la Copa del Mundo, con lo que igualó a Gary Lineker como el artillero histórico de los Tres Leones en el mayor evento del fútbol internacional.

Ghana vs. Panamá puso la fiesta en Toronto

En el estadio de Toronto Ghana vivió una verdadera algarabía tras la victoria de su selcción en el debut de la Copa del Mundo.

#NMAD | Toronto, una de las ciudades más grandes de Canadá, se transforma en un verdadero punto de encuentro multicultural durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/NYWIeezGCP — Teleamazonas (@teleamazonasec) June 18, 2026

Panamá sufrió un duro golpe en su sueño mundialistaal perder 1-0 con Ghana en su debut en el mismo grupo que Inglaterra y Croacia.

Caleb Yirenkyi se convirtió en el verdugo del combinado centroamericano al anotar el gol del triunfo de los africanos en el minuto 90+5 tras un veloz contragolpe en el estadio de Toronto, Canadá.

La Tri se prepara para enfrentar a Curazao

La selección tricolor se prepara para enfrentar su segundo partido en esta cita mundialista. El esquema se está definiendo a puerta cerrada por parte del DT que se enfrenta a posibles variantes en su cuadro táctico.

Se espera que el viernes La Tri permita a la prensa estar en los primeros minutos del último entrenamiento previo a salir a Kansas City para el sábado 20 enfrentar a Curazao.

#NMAD | ⚽🇪🇨 La Tri no baja la intensidad. La selección ecuatoriana cumplió una nueva jornada de entrenamiento esta mañana, con acceso para la prensa, aunque sin posibilidad de acercamiento a los jugadores.#NuestroMundialAlDía #Teleamazonas #NuestroMundial pic.twitter.com/IoJ33f08mA — Teleamazonas (@teleamazonasec) June 18, 2026

NY, epicentro de las celebraciones

Los hinchas han llegado en gran número a la Gran Manzana para desde sus rascacielos alentar a las selecciones que disputan esta fiesta mundialista.

Y la ciudad ha decidido rendir homenaje a todos los países que participan de este Mundial. Ecuador no quedó fuera y uno de sus trenes fue pintado con la bandera tricolor.

El famoso tren de la Línea 7 se convirtió en un homenaje a la bandera tricolor, llevando el orgullo ecuatoriano por una de las ciudades más importantes del mundo.

#NMAD | 🚇🇪🇨 Los colores de Ecuador recorren Nueva York. El famoso tren de la Línea 7 se convirtió en un homenaje a la bandera tricolor, llevando el orgullo ecuatoriano por una de las ciudades más importantes del mundo.#NuestroMundialAlDía #Teleamazonas #NuestroMundial pic.twitter.com/G3QpH7mspE — Teleamazonas (@teleamazonasec) June 18, 2026

Momento Frickson: cálculos para la segunda fecha

Después del debut las selecciones ya saben su realidad numérica y los cálculos empiezan a mover los esquemas para afrontar uno de los partidos más importantes de torneos tan cortos.

La segunda fecha suele ser el momento para quedar a un paso de la clasificación o al borde de la eliminación.