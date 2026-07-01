Nuestro Mundial al Día: Ecuador se despide del sueño mundialistas tras caer ante México

El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, reconoció este martes que sus jugadores fueron "muy superados" en la derrota 2-0 ante México por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, resultado que selló la eliminación de la Tricolor.

Momentos de tensión tras el encuentro

Momentos de tensión tras el pitazo final en el duelo México vs. Ecuador. Durante la transmisión en vivo de Teleamazonas, un grupo de aficionados mexicanos lanzó vasos hacia el equipo periodístico mientras realizaba la cobertura desde la zona de prensa del estadio.

#NMAD | 🚨 Momentos de tensión tras el México 🇲🇽 vs. Ecuador 🇪🇨. Durante una transmisión en vivo de Teleamazonas, un grupo de aficionados mexicanos lanzó vasos hacia el equipo periodístico mientras realizaba la cobertura desde la zona de prensa del estadio Azteca. pic.twitter.com/Hhyr8TqKfF — Teleamazonas (@teleamazonasec) July 1, 2026

Noruega vs. Brasil en los octavos de final

Pese a la marea agitada, los Vikingos de Noruega y su bogador principal, Erling Haaland, remaron, remontaron y se verán con Brasil en octavos de final del Mundial 2026, tras derrotar el martes 2-1 a una amenazante Costa de Marfil.

Los noruegos abrieron el marcador en el Dallas Stadium, en Arlington (Texas), a los 39 minutos con disparo cruzado y al ángulo de Antonio Nusa y sellaron el triunfo con el tanto del Androide del Manchester City a los 86'.

Los Elefantes habían logrado igualar transitoriamente con una jugada individual de Amad Diallo a los 74.

Costa de Marfil intentó plantear las condiciones del partido a punta de velocidad y presión, con peligrosas acciones individuales de Yan Diomandé, Ghislain Konnan y la estrella del Villarreal, Pepé.

El domingo 5 de julio se enfrentará a la pentacampeona del mundo, Brasil.