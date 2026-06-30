México clasifica a octavos; ¿cuándo y con quién jugará el siguiente partido?

México consiguió el pase a octavos de final del Mundial 2026. El Tri derrotó 2-0 a Ecuador la noche de este martes 30 de junio y con ello jugará la siguiente fase del torneo.

Es el primer triunfo del Tri en un choque de eliminación directa en 40 años, desde que avanzó a cuartos de final en la justa de 1986, en la que también fue anfitrión.

El siguiente rival de México será el ganador del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo, este encuentro se juega el miércoles 1 de julio, a las 11:00.

Independientemente de quien se lleve la victoria, la Selección, dirigida por Javier Aguirre, volverá a la cancha el domingo 5 de julio. El partido por los octavos de final se jugará a las 19:00 (hora de Ecuador).

México gana y elimina a Ecuador en los dieciseisavos del Mundial 2026

El equipo mexicano ya se enfrentó a RD Congo en un partido amistoso previo al Mundial de Alemania 2006 y terminó con victoria 2-1 para México.

Con Inglaterra, en cambio, México se ha enfrentado en nueve ocasiones, de las cuales seis han sido victorias inglesas, un empate y dos triunfos para México.