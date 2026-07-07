Matrimonios suman el doble que los divorcios en Ecuador el primer semestre de 2026

El primer semestre de 2026 se registraron más matrimonios que divorcios en Ecuador.

Los matrimonios superan a los divorcios en Ecuador en el primer semestre de 2026, según datos del Registro Civil.

Entre enero y junio de 2026 se inscribieron 23 737 matrimonios, mientras que en el mismo periodo se registraron 11 755 divorcios, es decir, aproximadamente dos matrimonios por cada divorcio.

Dentro de esas cifras constan 139 matrimonios igualitarios y 788 matrimonios con extranjeros.

Los matrimonios y divorcios por provincias se dividen así:

Las cifras del primer semestre muestran una tendencia similar a la registrada en 2025.

Ese año, el Registro Civil contabilizó 50 556 matrimonios y 23 487 divorcios, por lo que las bodas también duplicaron a las separaciones.

Además, representaron un incremento respecto a 2024, cuando se registraron 48 907 matrimonios.

Matrimonios 'pet friendly' y precios

Además, desde el 13 de mayo en Ecuador se celebran los matrimonios 'pet friendly', que permiten que las mascotas acompañen a las parejas al momento de la unión.

La institución mantiene las jornadas de matrimonios los sábados en agencias de 11 provincias, permitiendo que las parejas puedan casarse acompañadas de familiares y amigos sin depender de un día laborable.

El matrimonio tiene un costo de 50 dólares en cualquiera de las sedes del Registro Civil y 250 dólares a domicilio.