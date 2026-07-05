Nuestro Mundial al Día: La fiesta noruega invade Nueva York tras eliminar a Brasil del Mundial

La histórica clasificación de Noruega a los cuartos de final del Mundial 2026 se celebró a miles de kilómetros de Oslo.

Horas después de eliminar a Brasil por 2-1, decenas de aficionados noruegos se reunieron en Times Square, en Nueva York, para festejar el triunfo con cánticos y el tradicional "remo vikingo", convertido ya en uno de los símbolos de su hinchada durante el torneo.

Silencio entre los brasileños

El ambiente fue completamente distinto entre los seguidores de Brasil. Restaurantes y bares que esperaban celebrar una clasificación terminaron en silencio tras la eliminación de la Canarinha.

Entre los aficionados brasileños predominó la autocrítica. Algunos cuestionaron el planteamiento del equipo y otros incluso pidieron cambios en el banquillo técnico.

"Noruega hizo su partido y ganó bien. Brasil reaccionó demasiado tarde", señaló uno de los hinchas consultados.

Con la clasificación asegurada, Noruega espera ahora al ganador del duelo entre México e Inglaterra para disputar los cuartos de final del Mundial 2026.

Neymar cierra una etapa con Brasil

La derrota también marcó la despedida de Neymar de la selección brasileña. El atacante confirmó que este fue su último partido con la Canarinha tras disputar cuatro ediciones del Mundial.

El delantero se marcha como el máximo goleador histórico de Brasil con 80 tantos, además de 59 asistencias en 130 partidos, aunque las lesiones limitaron su participación durante esta Copa del Mundo.

Su salida pone fin a una de las etapas más importantes del fútbol brasileño de las últimas dos décadas.

Lamine Yamal lidera las preferencias, pero aparecen otros nombres

Entre los aficionados españoles, el nombre más repetido fue el de Lamine Yamal. Sin embargo, varios también destacaron el rendimiento colectivo de la selección y el aporte de otros jugadores.

"Teóricamente Lamine Yamal, pero hay jugadores con mucha calidad. Me encanta Oyarzabal, es el gran tapado. Ya lleva tres goles en el Mundial", comentó un hincha.

Otros mencionaron a futbolistas como Pedri, Pedro Porro y Aymeric Laporte, insistiendo en que España "es más un bloque y no depende de una sola figura".

Cristiano sigue siendo el gran referente de Portugal

Del lado portugués, Cristiano Ronaldo continúa siendo el principal símbolo para los aficionados, aunque algunos reconocieron el protagonismo que ha tenido Bruno Fernandes durante el torneo.