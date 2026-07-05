Cristiano Ronaldo afronta el duelo con España sin presión: 'A ver si gano mañana y meto un golito'

Cristiano Ronaldo afronta con serenidad el partido de octavos de final del Mundial 2026 frente a España.

En la víspera del encuentro, el capitán de Portugal aseguró que, independientemente del resultado, se marcha satisfecho con todo lo que ha entregado al fútbol.

"Independientemente de lo que suceda mañana, Cristiano saldrá de aquí con la conciencia tranquila, no al 100%, sino al 1000%, porque en el fútbol y en la vida he dado todo lo que tenía", afirmó durante la rueda de prensa previa al compromiso.

El delantero, de 41 años, añadió que sigue disfrutando de competir al máximo nivel y dejó una frase que rápidamente se viralizó entre los aficionados: "Ya hice tres goles. A ver si gano mañana y marco un golito".

Juega por pasión

Ronaldo insistió en que su motivación nunca ha sido la presión por conquistar un título, sino el amor por el fútbol.

"Yo juego por pasión, porque me encanta jugar al fútbol. Pase lo que pase mañana estaré feliz. No puedo ponerme presión al final de mi carrera", expresó el máximo goleador histórico de Portugal.

El atacante también confirmó que el Mundial 2026 será el último de su carrera, aunque espera que el duelo frente a España no represente su despedida definitiva del torneo.

Portugal busca los cuartos

Portugal enfrentará a España este lunes en Dallas por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Roberto Martínez intentará avanzar con Ronaldo como principal referente ofensivo, mientras el veterano delantero buscará prolongar su despedida mundialista un partido más.