Petro dice que anticipará su salida de la presidencia de Colombia al 20 de julio

Presidente de Colombia anticipará su salida de la presidencia de Colombia al 20 de julio.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el domingo 5 de junio que anticipará su salida del poder al 20 de julio y no lo hará como es habitual durante la posesión del ultraderechista Abelardo de la Espriella.

"No lo haremos el 6 ni el 7 de agosto, es fecha trágica. Lo haremos el 20 de julio en todas las plazas públicas de Colombia", dijo en X y convocó a una "movilización general para gritar independencia y la permanencia de las reformas sociales".

Petro ha cuestionado los resultados de los comicios y asegura que prepara un documento con pruebas para llevar ante los tribunales.

De la Espriella nuevo presidente de Colombia

El Consejo Nacional Electoral ratificó que Abelardo de la Espriella ganó las elecciones presidenciales de Colombia tras imponerse por un estrecho margen en el balotaje frente al izquierdista Iván Cepeda.

El candidato opositor, Iván Cepeda, reconoció formalmente el triunfo de su rival poco después de conocerse las actas oficiales