Luvias en Zamora provocan inundaciones, destrucción de infraestructura y pérdidas humanas

Habilitan el tránsito vehicular en la vía E50 Loja – Zamora este 5 de julio.

Las intensas lluvias registradas en la provincia de Zamora Chinchipe provocaron el desbordamiento del río Zamora, la noche del 3 de julio de 2026.

La emergencia, que hasta el momento deja siete fallecidos y 38 heridos, obligó al rescate de decenas de ciudadanos, entre ellos diez bomberos, quienes fueron arrastrados por la fuerte corriente durante las labores de atención.

Ivonne Panchi, gobernadora de Zamora Chinchipe, es una de las personas que está desaparecida tras ser arrastrada por el aluvión de grandes magnitudes producto del desbordamiento del río.

Mientras que Víctor Hugo Arias y Luis Granda, funcionarios públicos de la provincia, perdieron la vida mientras ayudaban a evacuar a familias afectadas por la emergencia.

COE solicitó declarar en emergencia a Zamora

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Provincial solicitó al Gobierno Provincial declarar el estado de emergencia en la provincia, luego de las afectaciones provocadas por las intensas lluvias y el desbordamiento del un río.

La resolución fue adoptada durante una sesión extraordinaria, en la que las autoridades evaluaron el impacto del evento natural y coordinaron las acciones de respuesta para atender a la población afectada.

El COE exhortó a las autoridades provinciales a oficializar la declaratoria de emergencia con el fin de facilitar la movilización de recursos y fortalecer las labores de atención y recuperación en las zonas afectadas.

Entre las resoluciones adoptadas también consta el pedido al Puesto de Mando Unificado (PMU) para que remita informes periódicos sobre la evolución de la emergencia, las acciones ejecutadas y las necesidades prioritarias que se identifiquen en territorio.

Asimismo, se dispuso que las Mesas Técnicas y los Grupos de Trabajo permanezcan activos y presenten un informe de avances y daños en un plazo máximo de 24 horas.

Alojamiento temporal habilitado

Piuntza, La Hueca y Cantzama se encuentran entre las zonas más afectadas por las inundaciones.

Hay al menos 50 viviendas con daños severos. Sectores mineros también registraron emergencias y colapsos de maquinaria debido al temporal.

El Gobierno indicó que habilitó la Unidad Educativa Daniel Martínez Ordóñez como alojamiento temporal, con el fin de brindar protección, atención integral y servicios a las familias afectadas por el aluvión.

Según la información el espacio acoge a 31 personas de 10 familias, entre ellas, dos mujeres en periodo de lactancia

Indicó además, que equipos de salud permanecen desplegados fortaleciendo las acciones de respuesta ante la emergencia.

Vía principal despejada

Los incidentes también provocaron el cierre total de la vía Loja-Zamora, debido a la presencia de escombros y rocas acumuladas.

Sin embargo, El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) informó el 5 de julio de 2026 que ya se encuentra habilitado el tránsito vehicular en la vía.

Añadió que personal del MIT continuará realizando trabajos de limpieza de alcantarillas en sectores específicos, por lo que se recomienda circular con precaución.

Indicó además, que el Ministerio mantendrá desplegada maquinaria y personal operativo a lo largo de la vía para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse.