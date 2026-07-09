La 'Messidependencia': un fenómeno que se agranda con el tiempo en Argentina

Argentina vs. Egipto - Estadio de Atlanta, Atlanta, Georgia, EE. UU. - 7 de julio de 2026. Lionel Messi, de Argentina, reacciona.

Si los números de Lionel Messi son inmunes al tiempo, la dependencia que tienen sus equipos del astro argentino no para de crecer hasta alcanzar una nueva dimensión en este Mundial.

A sus 39 años, Messi ha tenido que rendir como ninguna otra estrella de esta Copa del Mundo para que Argentina esté presente en los cuartos de final, que disputará el sábado ante Suiza.

Récords goleadores

En la sexta Copa del Mundo de su carrera, Messi está compitiendo al mismo nivel que los mejores nueve de esta generación, como Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Con ocho goles en los cinco primeros partidos del torneo, el argentino es un gran aspirante a la Bota de Oro mundialista, uno de los escasos premios que no brillan en su museo.

Esa producción supera ya su mayor marca en los Mundiales, que fueron las siete dianas que asfaltaron el camino de la Albiceleste al título en Catar 2022.

Los goles del capitán suponen el 57% del total de 14 que ha anotado la Albiceleste, que no tiene a otro jugador con más de un tanto.

El peso de los goles de Messi supera el que tuvo en Catar (47%) y especialmente el de los dos triunfos de Copa América de esta década.

En la edición de Brasil 2021 convirtió cuatro de los 12 tantos argentinos (33%) y en la de Estados Unidos 2024 únicamente un gol del total de nueve (11%).

Fuera del entorno de su selección, donde todo gira en torno a Messi, su influencia también ha ido al alza a nivel de club si se observan sus dos primeras temporadas completas con el Inter Miami.

En 2024, la Pulga marcó 20 goles en 19 jornadas disputadas de temporada regular en la MLS, un 25% del total de 79 tantos del equipo floridano.

Y en 2025 su registro se elevó hasta los 29 tantos en 28 fechas, un 36% de las 81 dianas de la franquicia copropiedad de David Beckham.

En esta última campaña Messi se apropió de la Bota de Oro y del premio MVP (Jugador Más Valioso) de la MLS y condujo al Inter hasta el primer título de liga de su historia.

Más remates que todos juntos

La necesidad que tiene Argentina de su líder no se refleja solo en los marcadores.

Lionel Scaloni tiene a su disposición a dos de los más reputados delanteros del fútbol europeo, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, al igual que volantes con llegada como Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, ambos con un valor de mercado de más de 80 millones de dólares.

Aún con todo este arsenal, Messi ha realizado 18 disparos a portería, una cifra superior a los 16 de todos sus compañeros combinados.

El promedio de goles esperados de Messi (5.65) también es el más alto del campeonato, por delante de Haaland (4.54).

"Como el vino"

Alcanzada la gloria en Catar, Messi no se veía jugando un nuevo Mundial pero no dejó de prepararse físicamente y de adaptar su juego a la velocidad y eficiencia del fútbol actual.

Desde mucho antes de avistar la cuarentena de años comenzó a cuidar aún con más detalle su alimentación y a fortalecer su musculatura.

Sobre el césped trata de dosificar sus esfuerzos pero, ante la falta de descanso por los retos que ha enfrentado Argentina, es el cuarto jugador del equipo que más distancia ha recorrido con un total de 36 kilómetros.

Ninguno de esos valores en cualquier caso, sería suficiente sin su extraordinario talento e insaciable hambre competitiva.

"Es como el vino, el tiempo lo mejora. Increíble", sintetizó el exinternacional y ahora analista televisivo Marcelo Gallardo.