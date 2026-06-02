Nuestro Mundial al Día: faltan nueve días para el pitazo inicial

La máxima cita del fútbol mundial está próxima a empezar

Desplegados en Ciudad de México, Nueva York, Guadalajara, Nueva Jersey y Miami el equipo periodístico de Teleamazonas trae toda la información previo al arranque de la fiesta mundialista.

A medida que se acerca el inicio de la competencia, las delegaciones nacionales arriban a las 16 sedes que albergarán los encuentros mundialistas.

Entrenamientos, medidas de seguridad, adecuaciones logísticas y la llegada de miles de aficionados forman parte de los preparativos que ya se viven en las ciudades anfitrionas.

Las selecciones llegan a las sedes del Mundial 2026

La Copa del Mundo también tiene varias ausencias futbolísticas que marcarán la historia de cómo se vivirá esta cita mundialista.

Aquí te presentamos las cinco figuras que no llegaron a la máxima cita en 2026 por lesiones o porque sus selecciones quedaron eliminadas en el camino.

5 estrellas que quedaron fuera del Mundial

La cita mundialista trae consigo otros retos para quienes acompañen a las selecciones como: moverse entre las principales ciudades sedes y ajustar los presupuestos en uno de los mundiales más grandes de la historia.

Tips para preparar la maleta, gastronomía, el clima a la hora de vestir y más detalles te contamos aquí en Nuestro Mundial al Día.

Tips para moverse en Miami