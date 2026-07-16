Nueva York vive la previa de la final con bares y zonas para ver el España-Argentina

Nueva York se alista para recibir la final del Mundial 2026 entre España y Argentina con múltiples espacios para los aficionados que no podrán ingresar al estadio.

Uno de los principales puntos de encuentro será el Rockefeller Center, donde funcionará un fanfest oficial con pantallas gigantes, música y actividades para que miles de seguidores sigan el partido de manera gratuita.

En distintos sectores de la ciudad también se habilitaron otros espacios oficiales para la transmisión del encuentro, mientras miles de aficionados continúan buscando entradas, cuyos precios se mantienen elevados.

Los bares deportivos esperan lleno total

Ante la dificultad para conseguir boletos para el estadio, numerosos aficionados optaron por reservar lugares en bares deportivos de Manhattan.

Entre las opciones más concurridas destacan Playwright Celtic Pub, que ofrecerá promociones y un menú especial.

Legends, considerado uno de los bares deportivos más populares de la ciudad y que abrirá desde temprano para recibir a cerca de mil personas; e Iron Bar, que también espera un lleno completo durante la transmisión del compromiso.

Los establecimientos reforzaron su capacidad e instalaron pantallas adicionales para atender la alta demanda de hinchas que seguirán la definición del Mundial fuera del estadio.

España y Argentina llegan a la final por caminos distintos

Aunque ambos equipos alcanzaron la final, lo hicieron de maneras muy diferentes. España construyó su clasificación con victorias sólidas y un rendimiento consistente frente a rivales europeos de alto nivel como Portugal, Bélgica y Francia.

Argentina, en cambio, necesitó sobreponerse a escenarios mucho más exigentes durante las fases eliminatorias, con remontadas, prórrogas y triunfos sufridos que pusieron a prueba el carácter del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El once ideal del Mundial empieza a tomar forma

A falta de la final y del partido por el tercer lugar, ya comienzan las discusiones sobre los futbolistas más destacados de la Copa del Mundo.

Nombres como Enzo Fernández, Declan Rice, Marc Cucurella y el arquero paraguayo Orlando Quiñónez aparecen entre los candidatos para integrar el equipo ideal del torneo.

Una lista que aún podría modificarse con las actuaciones de los encuentros que restan por disputarse.

El Mundial también premia las historias que inspiran

No todas las selecciones regresarán con una medalla o un trofeo, pero muchas ya dejaron una marca imborrable en esta Copa del Mundo.

Equipos que superaron pronósticos, futbolistas que vencieron obstáculos personales y países que volvieron a ilusionarse con su selección demostraron que el éxito en un Mundial no siempre se mide por levantar la copa.

A veces, el mayor triunfo es ganarse el respeto del fútbol y convertirse en una fuente de inspiración para millones de aficionados alrededor del mundo.