Al menos 14 muertos luego de que furgoneta cayera a un abismo en el norte de Perú

Una furgoneta cayó a un abismo en Perú este 16 de julio de 2026.

Al menos 14 personas fallecieron y cinco resultaron heridas, este jueves 16 de julio de 2026, al caer una furgoneta a un abismo en la región de Cajamarca, en el norte de Perú.

"Tenemos reportado 14 personas fallecidas y cinco heridos tras la caída de una combi a un abismo", dijo a la AFP Ricardo Chilón, responsable de imagen institucional de la municipalidad de San Juan, ubicada a más de 800 kilómetros al norte de Lima.

37 muertos tras siniestro de un bus en Perú

Brigadas de la policía y bomberos llegaron al lugar del accidente, a las afueras de San Juan, para recuperar los cuerpos de las víctimas, entre ellas el chofer y un niño, indicó Chilón.

El vehículo transportaba 19 pasajeros a la Ciudad de Dios desde el distrito de San Juan. Las causas del siniestro de tránsito están en investigación.

En Perú son frecuentes los accidentes en carreteras por el mal estado de las rutas, la falta de control policial y fallas humanas atribuidas principalmente a la velocidad.

El año pasado se registraron más de 3 000 fallecidos en las vías de Perú, de acuerdo con datos oficiales.