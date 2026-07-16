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Shakira resalta la disciplina de Messi tras el pase de Argentina a la final

La cantante colombiana Shakira elogió el compromiso y la constancia del capitán argentino tras la clasificación a la final del Mundial 2026.

Shakira dedica un mensaje a Lionel Messi tras el triunfo de Argentina

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Autor

Tamara López

Actualizado:

16 jul 2026 - 22:04

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Luego de la victoria de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, la cantante colombiana Shakira dedicó un mensaje al capitán albiceleste, Lionel Messi, a través de sus historias de Instagram.

La artista destacó la vigencia del delantero de 39 años y aseguró que su desempeño trasciende lo deportivo.

Lo que Leo Messi está haciendo es más que extraordinario. Muestra los valores de un hombre que está profundamente comprometido y disciplinado, desafiando el tiempo y todas las probabilidades

Shakira

Shakira también señaló que el futbolista "demuestra que una persona no se define por la edad o por lo que otros dicen".

También destacó a Antonela Roccuzzo

En el mismo mensaje, la intérprete de Hips Don't Lie hizo referencia a Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, a quien atribuyó un papel importante en el entorno personal del jugador.

Y sé que tener a una mujer como Antonela Roccuzzo a su lado le da la fuerza e inspiración para demostrarlo

Shakira
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Shakira elogió la disciplina y el compromiso del capitán argentino después de la clasificación a la final del Mundial 2026.IG/ @shakira

El mensaje llegó pocas horas después de que Argentina sellara su clasificación a una nueva final mundialista, donde enfrentará a España en busca de un nuevo título.

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