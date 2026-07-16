Shakira resalta la disciplina de Messi tras el pase de Argentina a la final
La cantante colombiana Shakira elogió el compromiso y la constancia del capitán argentino tras la clasificación a la final del Mundial 2026.
Shakira dedica un mensaje a Lionel Messi tras el triunfo de Argentina
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Actualizado:
16 jul 2026 - 22:04
Luego de la victoria de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, la cantante colombiana Shakira dedicó un mensaje al capitán albiceleste, Lionel Messi, a través de sus historias de Instagram.
La artista destacó la vigencia del delantero de 39 años y aseguró que su desempeño trasciende lo deportivo.
Lo que Leo Messi está haciendo es más que extraordinario. Muestra los valores de un hombre que está profundamente comprometido y disciplinado, desafiando el tiempo y todas las probabilidadesShakira
Shakira también señaló que el futbolista "demuestra que una persona no se define por la edad o por lo que otros dicen".
También destacó a Antonela Roccuzzo
En el mismo mensaje, la intérprete de Hips Don't Lie hizo referencia a Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, a quien atribuyó un papel importante en el entorno personal del jugador.
Y sé que tener a una mujer como Antonela Roccuzzo a su lado le da la fuerza e inspiración para demostrarloShakira
El mensaje llegó pocas horas después de que Argentina sellara su clasificación a una nueva final mundialista, donde enfrentará a España en busca de un nuevo título.
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