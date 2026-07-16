Shakira resalta la disciplina de Messi tras el pase de Argentina a la final

Shakira dedica un mensaje a Lionel Messi tras el triunfo de Argentina

Luego de la victoria de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, la cantante colombiana Shakira dedicó un mensaje al capitán albiceleste, Lionel Messi, a través de sus historias de Instagram.

La artista destacó la vigencia del delantero de 39 años y aseguró que su desempeño trasciende lo deportivo.

Lo que Leo Messi está haciendo es más que extraordinario. Muestra los valores de un hombre que está profundamente comprometido y disciplinado, desafiando el tiempo y todas las probabilidades Shakira

Shakira también señaló que el futbolista "demuestra que una persona no se define por la edad o por lo que otros dicen".

También destacó a Antonela Roccuzzo

En el mismo mensaje, la intérprete de Hips Don't Lie hizo referencia a Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, a quien atribuyó un papel importante en el entorno personal del jugador.

Y sé que tener a una mujer como Antonela Roccuzzo a su lado le da la fuerza e inspiración para demostrarlo Shakira

Shakira elogió la disciplina y el compromiso del capitán argentino después de la clasificación a la final del Mundial 2026. IG/ @shakira

El mensaje llegó pocas horas después de que Argentina sellara su clasificación a una nueva final mundialista, donde enfrentará a España en busca de un nuevo título.