‘El Rey de los Diciembres’ se despide de Yo Me Llamo; así fue el show de Rodolfo Aicardi

Rodolfo Aicardi se despide de los escenarios de Yo Me Llamo.

Con lágrimas en sus ojos y totalmente conmovido, Rodolfo Aicardi se despidió del escenario de Yo Me Llamo, la noche del jueves 18 de septiembre del 2025. ‘El Rey de los Diciembres’ es el tercer eliminado del mejor reality de imitación.

Al ritmo de 'Adonay', Aicardi puso a bailar al jurado, pero no fue suficiente para avanzar a la siguiente gala. El jurado fue exigente y contó cada detalle para tomar la decisión final.

Pamela Cortés destacó la energía al momento de cantar, pero reconoció que todavía faltó una conexión con el personaje. Para Lucas Arnau, al imitador le faltó estudiar los pasos y por eso se notó la desconexión.

"El personaje está, pero está vacío". Con estas palabras Ricardo Velasteguí definió la presentación de Rodolfo Aicardi.

En la gala 8 también participaron los imitadores de Jessi Uribe con su tema 'Ellas así son'; José José, que deleitó con Amar y Queres; Billie Eilish con su sublime interpretación de 'Everything I Wanted'; Pedro Fernández con 'Amarte a la Antigua' e Isabel Pantoja, que impresionó con 'Se me enamora el alma’.

La eliminación de Rodolfo Aicardi tuvo un impacto fuerte en la competencia. Los jurados recordaron que la exigencia aumentará y en las próximas galas el mínimo detalle contará para avanazar.

La competencia continúa cada noche. No te pierdas, Yo Me Llamo, de lunes a viernes, 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com.