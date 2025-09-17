Amanda Miguel es la segunda eliminada de Yo Me Llamo; ¿qué dijo el jurado?

Yo Me Llamo Amanda Miguel interpretó el tema 'Ámame una vez más' la noche del miércoles 17 de septiembre del 2025.

"Es una competencia", dijo, entre lágrimas, la imitadora de Amanda Miguel, la noche de este miércoles 17 de septiembre del 2025, tras ser la segunda eliminada de Yo Me Llamo, programa transmitido por Teleamazonas.

El tema elegido por la intérprete de la cantante y compositora argentinonmexicana fue: 'Ámame una vez más'. Y aunque el público aplaudió durante la presentación, para el jurado hubo algunos detalles que corregir.

"Hoy, siento que en el timbre de voz estuviste más tú, la imitadora, que Amanda Miguel", dijo Pamela Cortés en la devolución y añadió que hubo "algunas imprecisiones durante la presentación".

Lucas Arnau sostuvo que las falencias se sintieron "en los versos, en las partes bajitas". Aunque reconoció que hubo trabajo, resaltó que debe cuidar más los detalles. Mientras que Ricardo Velasteguí recomendó trabajar más a nivel interpretativo.

Con la eliminación de la imitadora de Amanda Miguel arrancó la segunda etapa de Yo Me Llamo, en la que en cada gala habrá un participante eliminado, durante cinco noches.

La gala 7 estuvo conformada por los imitadores de Frank Sinatra, Patricia Teherán, Douglas Bastidas, J Álvarez, Amanda Miguel y Héctor Lavoe.

