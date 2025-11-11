¡Vota por tu imitador favorito!; 7 clasificados se medirán en la semana final de YMLL
El público es el cuarto jurado y podrá votar por su imitador favorito para que avance en la semana final de Yo Me Llamo.
El público se une como juez a Pamela, Lucas y Ricardo en la etapa final de Yo Me Llamo
11 nov 2025 - 22:37
Este miércoles 12 de noviembre, 7 imitadores compiten por convertirse en el mejor de la temporada de Yo Me Llamo tras haberse convertido en clasificados en etapas anteriores.
Los 7 imitadores fueron los mejores durante la gala de este martes. Ahora es momento de definir quién de ellos es el mejor.
¡Tú puedes ayudar a tu favorito! Vota por el imitador que más te guste en las historias de la cuenta de Instagram @teleamazonasec y en el siguiente formulario para que pueda convertirse en el mejor de Yo Me Llamo.
