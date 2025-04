Actualizado 13:40

Redacción Teleamazonas.com I

¿Qué debe pasar para que la Tri Sub 17 se clasifique al Mundial? El equipo ecuatoriano juvenil no pudo acceder directamente al cuadrangular final del Sudamericano Sub 17 que se realiza en Colombia y que concedió los cuatro primeros lugares.

Pero, este no fue el final para el equipo de Juan Carlos Burbano. En la jornada del martes 8 de abril del 2025, el cuadro ecuatoriano tendrá su penúltima chance para intentar ir al Mundial de la categoría, que se disputará este año en Catar.

Desde las 16:00, Ecuador se medirá con Paraguay en el Sudamericano Sub 17. Si la Selección gana el compromiso conseguirá el quinto cupo de la región para el Mundial. En el partido tiene que haber un ganador, por lo que en caso de empate, el ganador tendrá que definirse por penales.

Lea más

¿Qué debe pasar para que la Tri Sub 17 se clasifique al Mundial?

Si la Tricolor pierde su partido con Paraguay aún dispondrá de una última chance. El Sudamericano Sub 17 premia con siete cupos al Mundial juvenil entre los 10 equipos que participan del certamen. Además de Ecuador vs. Paraguay, el otro ‘playoff‘ lo protagonizan Argentina vs. Bolivia.

Si la Tricolor cae con los guaraníes deberá enfrentarse con el perdedor del duelo entre los argentinos y bolivianos. Si se impone en este hipotético duelo, podrá clasificarse al Mundial juvenil. El equipo de Juan Carlos Burbano tiene aún dos ‘matchpoints’ para conseguir su objetivo.

¿Quién televisará los partidos de la Selección? El torneo Sudamericano Sub 17 se mirará en televisión satelital por DGO.

Más en Teleamazonas