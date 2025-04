Actualizado 08:15

«Estamos enfocados en lo que pueda pasar el domingo 13 de abril (segunda vuelta en Ecuador). A partir de ese resultado podremos ir dibujando un escenario mucho más firme y claro«, afirmó Raúl Chávez, asambleísta de la alianza RC- Reto.

“Necesitamos un cambio«, aseguró Chávez, este lunes 7 de abril del 2025, en el espacio de Entrevistas de 24 Horas, en Teleamazonas.

Raúl Chávez aseguró que se encuentran firmes al interior de la bancada, pero evitó pronunciarse sobre la agenda legislativa hasta que se conozcan los resultados del balotaje entre Daniel Noboa, de ADN, y Luisa González, de la Revolución Ciudadana.

«Estamos firmes, trabajamos por convicción, tenemos una planificación y ya veremos qué pasa el 14 de mayo. Lo importante es concentrarse en lo que va a pasar el 13 de abril, pero siempre existe la apertura para conversar con todos los asambleístas electos y que toda la agenda que podamos ejecutar sea a favor de los ecuatorianos”, señaló el legislador electo.

Sobre el tema de seguridad, el asambleísta de la alianza RC – Reto aseguró que no existe un plan de seguridad en Ecuador y que las medidas tomadas, como el conflicto armado interno y el alza del IVA no han funcionado.

“Se declaró hace un año el conflicto armado interno, lo cual perjudicó a diferentes sectores y hoy han traído a una persona extranjera a dirigir todo el tema de seguridad (…) pero lo que necesitamos en un plan de seguridad que funcione”, sentenció Chávez.

También, Raúl Chávez se refirió al tema del Fondo Partidario. El legislador aseguró que está a favor de que todas las personas tengan una oportunidad de participar en los procesos democráticos y contar con un recurso económico.

Mientras que ante la posibilidad de una nueva Ley de Comunicación, aseveró que no es un tema urgente, en este momento, ni parte de la agenda que plantean. “Hoy lo importante es poder incentivar la productividad, recuperar la seguridad, inversión en el sector público y el sistema de salud, y volver a invertir en educación”, recalcó.

Finalmente, Raúl Chávez dijo que Ecuador necesita un cambio pues el Gobierno de Daniel Noboa no ha reflejado acciones que permitan sacar adelante al país. “No hay las condiciones para poder progresar (…) Lo que está pasando aquí no funciona. Estamos con mucha convicción de que el 13 de abril podamos comenzar a construir nuevamente ese cambio y volver a la senda del desarrollo”, añadió.

